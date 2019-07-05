Alışveriş merkezine taksi ile tek başına gelen ünlü manken gün boyu alışveriş merkezinde tur atarak stres attı. Verdiği kilolar ile dikkatleri üzerinde toplayan Ulusoy, birkaç teknoloji mağazasından alışveriş yaptıktan sonra kendisi için alışveriş yapmaya devam etti.