Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile ilk kez fotoğraf paylaştı - Magazin haberleri

Bir süredir işadamı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı. Ulusoy, dün Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak Çolakoğlu'nun doğum gününü kutladı.

KURALINI YIKTI

Yeni sevgilisiyle görüntülenmekten kaçınan Ulusoy, dün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla bu kuralını yıktı ve birlikte çıktıkları tatilden bir kare fotoğraf paylaştı. Ulusoy paylaşımının altına, "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.