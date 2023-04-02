Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu - Magazin haberleri

Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu

Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Bir güzellik merkezine giden ve yüzüne işlem yaptıran ünlü mankene bazı takipçileri, "İnsan bunu kendine neden yapar?" yorumunda bulundu

Giriş: 02.04.2023 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 4 Aralık 2022'de yaya geçinde karşıdan karşıya geçerken aracın çarpması sonucu babası Haydar Ulusoy'u kaybeden ve zor günler geçiren Özge Ulusoy'un son hali takipçilerinin dikkatini çekti. 

  • Bir güzellik merkezine giden ve yüzüne işlem yaptıran Özge Ulusoy, çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı. 

  • Bazı sosyal medya kullanıcıları, zayıflığıyla dikkat çeken Özge Ulusoy'u yorum yağmuruna tuttu.  

  • "LÜTFEN BİRİ SİZE DUR DESİN"

    Bazı takipçileri Özge Ulusoy'a; "İnsan bunu kendine neden yapar?", "Doğal güzelliğinizi neden bu hale getiriyorsunuz?", "Hiç iyi görünmüyorsunuz", "Lütfen biri size dur desin" şeklinde yorumlarda bulundu.

  • "ESTETİKTEN HİÇ KORKMUYORUM"

    Öte yandan sık sık estetik yaptırdığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Özge Ulusoy, daha önce de gazetecileri "Hiç korkmuyor musunuz?" sorusuna "Yok, hayır. Estetikten niye korkayım? İstedikten sonra hiç korkmam. Herkes ihtiyacı olduğu için yapsın. Aynaya bakınca kendinizi güzel hissetmeyip, mutlu olamayacağınız her şeyi yaptırın, imkanınızca mutlu olun. İnsan mutlu olursa etrafınız da, toplum da mutlu olur. O yüzden herkes mutsuz olduğu her şeyi yaptırsın" yanıtını vermişti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.