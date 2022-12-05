"Yeniden kavuşuncaya dek..."

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ünlü isim, ayrıca "Arayan soran tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Babacığıma güzel dualarınızı gönderirseniz çok mutlu olurum" mesajını yayınladı.