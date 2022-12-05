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Haberler Magazin Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy hayatını kaybetti : Yeniden kavuşuncaya dek... - Magazin haberleri

Özge Ulusoy'un baba acısı: Yeniden kavuşuncaya dek...

Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy, Ankara'da yolun karşısına geçmek isterken cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ulusoy, babasının yarın İstanbul Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde öğle namazına müteakip askeri törenle Kanlıca Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu

Giriş: 05.12.2022 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy hayatını kaybetti : Yeniden kavuşuncaya dek... - Magazin haberleri
"Yeniden kavuşuncaya dek..."
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HABERTURK.COM / DHA

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN CİP ÇARPTI

Haydar Ulusoy, &Ouml;zge Ulusoy ve Armağan Ulusoy
Haydar Ulusoy, Özge Ulusoy ve Armağan Ulusoy

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

"YENİDEN KAVUŞUNCAYA DEK..."

Babasının acısıyla sarsılan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeniden kavuşuncaya dek..." ifadelerine yer verdi.

Özge Ulusoy, babasının yarın İstanbul Üsküdar Büyük Selimiye Camiinde öğle namazına müteakip askeri törenle Kanlıca Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.

Ünlü isim, ayrıca "Arayan soran tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Babacığıma güzel dualarınızı gönderirseniz çok mutlu olurum" mesajını yayınladı.

Fotoğraflar: DHA, İHA, Instagram, AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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