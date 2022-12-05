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Manken Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy, Ankara'da yolun karşısına geçmek isterken cipin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 05.12.2022 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL
Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti
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DHA

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN CİP ÇARPTI

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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