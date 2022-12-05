Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy (73), Ankara 'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.