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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Mini iki kişilik araçla alışveriş merkezine gelen Ulusoy, menajeriyle otomobili test ettiğini belirtti.

"DOĞAYA DOST"

Özge Ulusoy, "Uzun süredir böyle bir araç almayı düşünüyordum. Burada oturduğum için gidip gelmek kolay oluyor. Az önce bir tur attım. Elektrikli olduğu için doğaya dost... Son günlerde doğaya ve çevreye ne kadar saygılı olmamız gerektiğini gördük. Işık hızlıyla elektrikli araçlara geçsek iyi olur. Bu konuda farkındalık başladı. Doğa bize bir şeyler anlatıyor. O yüzden bu aracı incelemek istedik." dedi.

"İSTANBUL TRAFİĞİ DAHA RAHAT OLACAK"

Genelde araç kullanmadığını belirten Ulusoy, "Ehliyetim var ama kullanmıyorum. Galiba bunu süreceğim. Özellikle yakın mesafelerde... Bununla İstanbul trafiği daha rahat olacak." diye konuştu.

"AYAKLARIM UYUŞMUŞTU"

Muhabirlerle sohbet eden model, "Trafik yüzünden başınızı gelen ilginç bir olay oldu mu?" sorusuna, "Bir defa Beylikdüzü'nde fuardaydım. Ataşehir'de bir işe yetişmem gerekiyordu. Kış mevsimi günlerden ise cumaydı. Yol tam altı buçuk saat sürdü. Ayaklarım uyuşmuştu." yanıtını verdi.

Köpeğiyle poz vermeyi de ihmal etmeyen Özge Ulusoy'un aracının fiyatının ise 190 bin TL olduğu öğrenildi.