Özge Ulusoy: Öyle bir ateş düştü ki içimizdeki yanmaya devam edecek

"ÖYLE BİR ATEŞ Kİ İÇİMİZDEKİ..."

Daha önce yaptığı açıklamada cezayı yetersiz bulduğunu açıklayan Özge Ulusoy, Kanlıca Mezarlığı'na giderek babasının mezarını ziyaret etti. O anları takipçileriyle de paylaşan Ulusoy; "Öyle bir ateş ki içimizdeki, hep yanmaya devam edecek. Hayatımız sen gidince durdu, hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Ama sen her saniye bizimlesin baba. Can alıp da pişman olmayanlara cezalarını çekmeyi, pişman olmayı nasip et yarabbim. Senin ve tüm komşularının mekânı cennet olsun. Nur içinde uyuyun" ifadelerini kullandı.