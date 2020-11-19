Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Manken Özge Ulusoy, önceki gün uzun bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile birlikte Çırağan Sararayı'nda kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı.

Ulusoy, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Uzun bir aradan sonra aynı karede görüntülenen çift, aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.