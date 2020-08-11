"İLİŞKİDE EN ÖNEMLİ ŞEY GÜVEN VE MERHAMET"

Bir dergiye röportaj veren Ulusoy, "Dünden bugüne aşka bakış açınız değişti mi?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

Tecrübeyle ve yaşla beraber değişiklikler olsa da ana hatlarıyla aynı kalıyor. Benim için ilişkide en önemli şey güven ve merhamet.