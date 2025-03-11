Özge Ulusoy'dan adalet çağrısı: Babamı adaletle uğurlamak istiyoruz

Özge Ulusoy, sosyal medya platformları aracılığıyla babasına olan hasretini ve adalet arayışını bir kez daha dile getirdi. Kaybettiği babasına duyduğu derin özlemi ve yüreğindeki dinmeyen acıyı satırlarına döken Ulusoy, adaletin tecelli etmesi yönündeki umudunu da takipçileriyle paylaştı.

REKLAM advertisement1 Ankara'da 4 Aralık 2022'de meydana gelen trafik kazasında, üniversite öğrencisi Elif Nasır, yolun karşısına geçmeye çalışan emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Nasır, tutuklanarak cezaevine gönderildi. REKLAM

Elif Nasır hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada tahliye edilen Nasır, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, daha sonra bu ceza 3 yıl 9 aya indirildi. Bölge Adliye Mahkemesi, bilinçli taksir bulunduğuna hükmederek cezayı, 5 yıl 4 aya yükseltti, ardından 4 yıl 5 ay 10 gün olarak düzeltti. Ayrıca, Nasır'ın ehliyetine 1 yıl süreyle el konuldu.

"BABAMI ADALETLE UĞURLAMAK İSTİYORUZ" Babasını kaybetmenin acısını sosyal medya paylaşımlarında sıkça dile getiren Özge Ulusoy, son olarak duygusal bir mesaj daha yayımlayıp adalet beklentisini yineledi. REKLAM

Özge Ulusoy; "Her gün çok özlüyorum seni baba ama bugün daha da fazla… Kalbim bir başka acıyor nedense. Hâlâ adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Bize yaşattıklarını yaşayacaklarına eminim, ilahi adalet var çünkü. Ama acımız, o katil hapse döndüğünde bir nebze de olsa hafifleyecek tabii ki. Senin gibi bir adamı adaletle uğurlamak istiyoruz. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.