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Özge Özpirinçci: Kimseye benzemesin, kendine has olsun!

Geçtiğimiz ay anne olan Özge Özpirinçci'ye, yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç'ın, kızı Mercan'ı eşi Burak Yamantürk'e benzettiği hatırlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu, "Bana benziyor ama hiç kimseye benzemesin, kendine has olsun" dedi

03.01.2022 - 07:44 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özge Özpirinçci (35), önceki gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Yamantürk (38) ile Yeniköy'deki bir marketten çıkarken görüntülendi.

  • "BU DUYGU ANLATILAMIYOR, YAŞANIYORMUŞ"

    Gazetecilere, "İyi seneler." diyerek, yeni yılı evinde geçirdiklerini ifade eden Özpirinçci'ye, kızı Mercan'ı kucağına alına ne hissettiği soruldu.

    Oyuncu, konuyla ilgili, "Anlatılabilse keşke bu duygu ama anlatılamıyor, yaşanıyormuş. İsteyen herkese nasip olsun inşallah." şeklinde konuştu.

  • "UYKUSUZ GECELERİMİZ VAR"

    Özge Özpirinçci, muhabirlerin, "Uykusuz geceler var mı?" sorusuna ise, "Uykusuz gecelerimiz var tabi, olmaz olur mu? İşin tuzu biberi onlar..." yanıtını verdi.

  • "KİMSEYE BENZEMESİN, KENDİNE HAS OLSUN!"

    Özpirinçci, ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın, kızı Mercan'ı eşi Burak Yamantürk'e benzettiğinin hatırlatılması üzerine, "Evet, Burak'a benziyordu. Bana döndü. Bakalım haftaya kime benzeyecek?" diye esprili konuştu.

    Mercan'ın kendisine benzediğini dile getiren ünlü isim, "Bana benziyor ama hiç kimseye benzemesin, kendine has olsun." diyerek, sözlerini noktaladı.

  • "DOĞUMA GİRDİM"

    Öte yandan daha önce Maslak'taki bir hastaneden çıkarken görüntülenen çiçeği burnunda baba, kIzları Mercan'ı kucaklarına aldıklarını ve çok heyecanlı olduklarını ifade etmişti.

    Yamantürk, "Mercan da, Özge de çok iyi. Heyecandan ne yapacağımızı bilemiyoruz doğrusu. Ben doğuma da girdim. Çocuğumu ilk gördüğümüz andan itibaren Özge de, ben de, ailemiz de mutluluktan ağladı." diye konuşmuştu.

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