ÇEKİMLERE HIZ VERİLMİŞTİ

Öte yandan ünlü oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaştığı "Bir Denizaltı Hikayesi" adlı dizinin ardından, Salih Bademci ile "İlk ve Son" adlı filmin çekimlerine başlamıştı. Ancak Özpirinçci'nin hamile olduğu ortaya çıkınca, oyuncunun karnı belirginleşmeden önce çekimlerin tamamlanması için çalışmalara hız verildi.