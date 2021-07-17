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Özge Özpirinçci'den yeni paylaşım: Cilt bakımı önemli! - Magazin haberleri

Özge Özpirinçci: Cilt bakımı önemli!

Anne olmak için gün sayan oyuncu Özge Özpirinçci, köpeğiyle verdiği eğlenceli pozu Instagram'dan, "Cilt bakımı önemli" ifadeleriyle paylaştı

17.07.2021 - 17:39 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Yaklaşık 7 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğuna ilişkin çıkan haberler karşısında suskunluğunu bozmuştu.

    İddiaları doğrulayan 35 yaşındaki oyuncu, "9 değil, 13 haftalık hamileyim. Mutluluğumuzu, heyecanımızı paylaşan herkese teşekkürler." açıklamasını yapmıştı.

  • "CİLT BAKIMI ÖNEMLİ"

    Anne olmanın heyecanını yaşayan Özpirinçci, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyuncu, köpeğiyle verdiği eğlenceli pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Özge Özpirinçci'nin "Cilt bakımı önemli!" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden oldukça ilgil gördü. Ayrıca makyajsız olduğu görülen ünlü oyuncunun doğal hali ise dikkatlerden kaçmadı.

  • ÇEKİMLERE HIZ VERİLMİŞTİ

    Öte yandan ünlü oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaştığı "Bir Denizaltı Hikayesi" adlı dizinin ardından, Salih Bademci ile "İlk ve Son" adlı filmin çekimlerine başlamıştı. Ancak Özpirinçci'nin hamile olduğu ortaya çıkınca, oyuncunun karnı belirginleşmeden önce çekimlerin tamamlanması için çalışmalara hız verildi.

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