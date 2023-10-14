Özge Özpirinçci babasına veda etti
Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci, önceki gün hayatını kaybetmişti. Kadri Emrah Özpirinçci, öğlen namazına müteakip kılanan cenaze namazıyla Şakirin Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı
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Oyuncu Özge Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci, önceki gün yaşamını yitirmişti.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kadri Emrah Özpirinçci, öğlen namazına müteakip kılanan cenaze namazıyla Üsküdar Şakirin Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.
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Gözyaşlarına hâkim olamayan Özge Özpirinçci’yi eşi Burak Yamantürk ve oyuncu arkadaşları teselli etti.
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Kıvanç Tatlıtuğ, Bülent İnal, Berrak Tüzünataç, Necip Memeli, Alina Boz ve Metin Akdülger gibi çok sayıda ünlü isim, Özge Özpirinçci’yi bu zor gününde yalnız bırakmadı.
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Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
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Serhat Teoman
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Buğra Gülsoy
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Uraz Kaygılaroğlu
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Berrak Tüzünataç
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Metin Akdülger
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Necip Memili
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Kadri Emrah Özpirinçci
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