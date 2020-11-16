CİNSİYET PARTİSİ YAPTI

Özder, eşi Sinan Güleryüz ile çekilen karelerini paylaşarak altına şu notu düştü:

İnsan hayatında nadir yakalanan anlardan biri işte bu anlar... Canım Pelin Akil'in gözünden ölümsüzleşmiş ne mutlu bana. Bahar ayı geçip gitmeden, o son güneşli günde yanımızda olarak ne çok mutlu ettiniz can dostlarım, bilemezsiniz.

Başından beri "Kız mı erkek mi?" diye soran herkese en tatlı şekilde cevap verdiğimiz bugünün tüm anılarının kayıtlı olması benim için en büyük hediye.