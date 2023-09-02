Özge Özacar: Âşık oldum

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Özge Özacar, Venedik Film Festivali'nde 'Ferrari' adlı filmin galasına katıldı.

Festivalin ikinci gününde şehir gezisine katılan Özge Özacar, “Venedik, hayallerimin çok çok ötesinde. Şehrin enerjisi harika, âşık oldum. Sadece film festivali aksıyla değil ,sanatın bir çok aksıyla buluşma imkânım oldu. Şehrin her yerinde bienal aktivitesi var ve bu beni şehirle daha çok bütünleştiriyor. Yoğunluğa rağmen çok dingin bir şehir çok sevdim” dedi.

Özge Özacar, katıldığı bir davette de bütün dikkatleri üzerine çekti.