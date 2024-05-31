Özge Gürel: İyi ki doğdun sevgilim
Özge Gürel, eşi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü kutladı; "İyi ki doğdun sevgilim"
Giriş: 31.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:51
Öykü Gürel, 'Kiraz Mevsimi' adlı dizide tanışıp, 2022'de evlendiği Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü kutladı.
Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu eşiyle birlikte oldukları kareleri paylaşıp; "Ama yol nasıl güzel. İyi ki doğdun sevgilim, el ele yürürken yollar hep çiçek" ifadelerini kullanarak eşinin 37'nci yaş gününü kutladı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ