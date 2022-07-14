Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evlendi

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Özge Gürel de, "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç... Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.