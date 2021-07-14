"ÇOK MUTLUYUZ"

Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz günlerde "Sosyal medyada sizi takip edenler tarafından nasıl yorumlar alıyorsunuz?" sorusuna cevap vermişti.

Çayoğlu, "Çok mutluyuz, bu mutlu anlarımız var demek değil sadece. Sabah onu gördüğüm için mutluyum. Birlikte büyüyüp, sürekli heyecanlanacak bir şeyler bulduğumuz için mutluyum ve sanırım insanlara geçen bu" demişti.