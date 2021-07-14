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Özge Gürel: Her gün gözlerimi aşkla açıyorum - Magazin haberleri

Özge Gürel: Her gün gözlerimi aşkla açıyorum

Dört yıldır kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel, samimi açıklamalarda bulundu. Çok şanslı olduğunu belirten Gürel, "Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum" dedi

14.07.2021 - 13:48 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Rol aldığı dizilerin İtalya'da yayınlanmasıyla ülkede büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Özge Gürel, CHI ITALIA dergisine röportaj verdi.

  • "BİZ BİRBİRİNE AŞIK BİR ÇİFTİZ"

    Meslektaşı Serkan Çayoğlu ile dört yıldır aşk yaşayan Gürel, özel hayatıyla ilgili konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç... Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

  • "YURT DIŞINDA PROJE YAPMAYI ÇOK İSTİYORUM"

    Ayrıca yurt dışında proje yapmak istediğini de dile getire Özge Gürel, "Bunu kesinlikle çok istiyorum ve olacağını biliyorum. Bir oyuncu olarak farklı ülkelerde olup, yeni zorluklarla karşılaşmayı çok heyecan verici ve öğretici buluyorum" dedi.

  • "AŞIRI SEVİYORUM"

    Öte yandan Gürel, geçtiğimiz ay 34 yaşında basan sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü duygusal bir mesajla kutlamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özge Gürel, "İyi ki doğdun sevgilim. Çok seviyorum iki kişiyken bu kadar kalabalık olmayı, sana her gün daha aşık uyanmayı, kavgayı, gürültüyü, birlikte dünyanın peşine düşmeyi, seni özlemeyi, birlikte büyümeyi, bazen öyle durmayı... Teşekkür ederim olduğun kişi için bebeğim, aşırı seviyorum... Biliyorsun..." demişti.

  • "BİZ BÖYLE İYİYİZ"

    İkili, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin, "Evlilik hazırlıkları yapıyor musunuz?" sorusuna "Sürekli söyleniyor ve çıkıyor bu haberler. Biz böyle iyiyiz, teşekkür ederiz" yanıtını vermişti.

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