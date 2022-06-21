"HİÇ GEÇMEYECEK BİR ACI BU"

35 yaşındaki ünlü isim, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Ben bu yıl 'Babalar Günü'nde eve koşup babama sarılamadım ama bu şahane insanlarla, sevgilim ve benim yeni maceramızı kutladık ve babama hediye ettik. Bu ev, bu bank benim çocukluğum… Babacığımın en sevdiği yer, ona haberi tam burada verdik. Daha bir yıl bile olmadı… Nasıl emindim hep burada olacağından gözündeki ışıkla. Hala çok zor yokluğun hakkında konuşmak… Çıkamıyor ağzımdan kelimeler, sanki öyle bir gün hiç yaşanmadı ama konuşursam gerçeğe dönüşecek. Hiç geçmeyecek bir acı bu. Acı öyle duruyor, sen etrafında bir hayat kuruyorsun, büyüyorsun... Sen bunu biliyordun babacığım o kadar çok kayıp yaşadın o kadar yoruldun ki, buna rağmen seni kırdıklarında bile devam ettin insanlara inanmaya. Sana benzeyen bu huyumdan şikayet ederdim arada. Ama iyi ki devam etmişim, etmişiz babacığım. Hayatımdaki tüm güzellikleri, muhteşem insanları, aşkımı sana benzememe borçluyum, seninle büyümeme borçluyum. İyi ki babamsın. Senden bana, bize tertemiz bir vicdan ve çok özlem kaldı. Seni çok seviyorum. Biliyorum ki bir hayat daha var sarılacağımız.