24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Özer Sezer Susesi kimdir? Özer Sezer Susesi ölüm nedeni vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Pereja İleri Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Susesi, oğlunun düğün gecesi hayatını kaybetti. Ünlü iş insanın ölümü iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ismi yasa boğdu.
ÖZER SEZER SUSESİ ÖLÜM NEDENİ NEDİR?
Edirneli iş insanı Özer Sezer Susesi, oğlunun düğün gecesi hayatını kaybetti. Önceki gece İstanbul'da bir otelde oğlu Anıl Susesi, Fatma Girik'in yeğeni Ecem Fatma Girik ile evlendiren Özer Sezer Susesi düğünden kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Susesi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Susesi oğlunun bu mutlu gününe şahit olduktan hemen sonra hayata gözlerini yumdu.
ÖZER SEZER SUSESİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Özer Sezer Susesi bugün Edirne Yeniimaret Bademlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kuruluşu bir asra dayanan Pereja İleri Kimya Sanayi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye’nin ilk limon kolonyası markasına adını veren şirketin, Türkiye’de Sandy markasıyla ilk sıvı sabunu ürettiği de belirtiliyor.
Pereja kendi markalarının dışında Chakra, Beymen, LCW, English Home, Bella Maison, Mavi Jeans, Defacto, BİM, ŞOK, A101 gibi pek çok ulusal ve uluslararası markanın ürünlerini de geliştiriyor veya üretiyor.
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