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        Haberler Gündem Politika Özel: Sokakta yürüyemeyenlerden değiliz | Son dakika haberleri

        Özel: Sokakta yürüyemeyenlerden değiliz

        İstanbul Sanayi Odası'na (İSO) gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim Beyoğlu'nda olmamız tabii ki Pazar günkü saldırıdan sonra tesadüf. Çünkü biz bugün ziyaretleri aslında 1-1.5 ay önce yapmayı düşünüyorduk. Ama sonuçta Pazar günü yaşananlar bizim Beyoğlu'na gelip, bu kıymetli ziyaretleri yapmamıza asla engel olmaz. Siyasetin içinde bunlar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün genel başkanları bugüne kadar bu süreçleri yaşadılar ve alınlarının akıyla çıktılar. Bu noktada bir endişemizin olması da söz konusu değildir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 21:11 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:11
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        Özel: Sokakta yürüyemeyenlerden değiliz
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Özgür Özel, "Bugün İstanbul Sanayi Odası’na 22 binin üzerindeki üyesiyle, 80 yılı bulan tarihiyle, Türkiye ekonomisini adeta sırtında taşıyan KOBİ’lerin üyelerinin yüzde 90’ını oluşturduğu bu güçlü yapının temsilcilerine ziyarette bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle geçtiğimiz dönemde Tüzük Kurultayı’ndan sonra Mayıs ayına hedeflediği ve 2007 yılında yazılmış olan programını yenileme sürecinde, Türkiye’nin önüne yeni bir yönetim perspektifi koymak, hem sanayicinin, üreticinin, yatırımcının hem de emekçinin haklarını birlikte savunmak, birlikte kazanmak, Türkiye’nin potansiyellerini birlikte değerlendirmek, daha çok kazanmak ve daha adil bölüşmek üzerinden ülkedeki herkese iyi gelecek bir gelecek perspektifi, gelecek tahayyülü konuşmak üzere hazırlık içindeydik" dedi.

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        "ZATEN ZORDA OLANLAR İFLASA SÜREKLENİR NOKTAYA GELDİ"

        Özel, "Malumunuz, detaylandırmayacağım, tanımlamalara yeniden girmeyeceğim ama Ekim ayından beri başlayan ve 19 Mart tarihinde somutlaşan süreç Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Türkiye’yi, demokrasiyi paralize eden ve konuşulması gerekenlerin konuşulmaması, bir de bedel ödememesi gerekenlerin bedel ödediği bir noktaya evrildi. Hiç şüphe yok ki bu yaşanan süreçte hiç suçu ve günahı olmayan, bazı yapılar gibi ‘Paramızı likitte tutalım, en uygun fonda tutalım. Şurada tutalım, burada tutalım. İşler karışınca kapıp kaçalım’ demeyen, Türkiye’yi seven, Türkiye’ye yatırım yapan, bu topraklarda üretip bu topraklarda kazanan, vergisini burada verenlere bedel ödeten bir sürecin içindeyiz. Öyle bir noktadayız ki ‘Efendim zaten enflasyon boşu boşuna yükselmişti, gıdım gıdım düşüyordu. Tırnaklarımızla rezerv kazıyıp getiriyorduk, kötü günlerde kullanılsın diye. Bir anda her şey allak bullak oldu.’ Türkiye’de TÜİK’e göre enflasyon 38’ken, tüm kredilerin kullandırılma oranı yüzde 38 büyümüşken, KOBİ’lere kullandırılan krediler yüzde 33’te kaldı. Bu daralma, büyüme trendinde olanların büyümesine, kendini döndürme ve borçlarını ödeme çabasında olanların bu işleri sürdürememesine sebebiyet verdi. Büyüyenler büyüyemez, sürdürenler sürdüremez, zaten zorda olanlar iflasa süreklenir noktaya geldi. Burada boşu boşuna bir süreç hiç derdi olmaması gereken, işi, gücü çalışmak olan, istihdam yaratmak, para kazanmak, ülkeye katkı sağlamak isteyenleri zora soktu" şeklinde konuştu.

        "SOKAKTA YÜRÜYEMEYENLERDEN DEĞİLİZ"

        Kendisine yönelik saldırının ardından güvenlik önlemlerinin artırılıp artırılmadığı sorusuna cevap veren Özel, "Arkadaşlar aynı ekiple çalışıyoruz, bir artış söz konusu değil. TÜSİAD'dan buraya da ayıptır söylemesi her siyasetçiye bu aralar nasip olmuyor olabilir, yoldaki selfie taleplerinin buradaki randevuyu aksatacak olmasından dolayı, çok sayıda genç arkadaşımız, vatandaşımız fotoğraf çektirmek istiyor, desteklerini iletmek istiyorlar. 16’daki randevuya 16’yı sekiz geçe gelebildik zaten. O yüzden yürüdük. Biz sokakta yürüyemeyenlerden değiliz. Bizim Beyoğlu’nda olmamız tabii ki Pazar günkü saldırıdan sonra tesadüf. Çünkü biz bugün ziyaretleri aslında 1 - 1 buçuk ay önce yapmayı düşünüyorduk. Ama sonuçta Pazar günü yaşananlar bizim Beyoğlu’na gelip, bu kıymetli ziyaretleri yapmamıza asla engel olmaz. Siyasetin içinde bunlar var. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün genel başkanları bugüne kadar bu süreçleri yaşadılar. Ve alınlarının akıyla çıktılar. Bu noktada bir endişemizin olması da söz konusu değildir" dedi.

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        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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