Özel: Seçim demokrasi ile otokrasi arasında olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen ‘2024 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni'ne katıldı.

Özel, bu sabah İstanbul’da gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan’a ödül vereceğini belirterek, “Benim ödülü vereceğim kişi bugün sabah evinden gözaltına alındı. Aslında bugün saat 11.00’de savcılığın kalemi ile sözleşmişti bu dosya hakkında. Olması gerektiği gibi savcılığa davet edilip ifade verecekti. Geleceğini söylemişti. Arandığında ulaşılamamış değildi, evindeydi. Ama olay birileri tarafından kriminal bir hale dönüştürülsün diye, tiyatral bir şekle gelsin diye doktor muayenesine giderken koluna girmiş bir polis görüntüsü hepinize, hepimize, herkese gözdağı versin diye, sabah erkenden evinden alındı. Sonra emniyette ifadesi alındı. Sonra savcıya çıktı. Şimdi de tam ödül saatinde bu sefer de tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkıyor” dedi.

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"MEMLEKETİ FİLM SETİNE ÇEVİRMİŞLERİN ELİNDEYİZ"

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olmasına da değinen Özel, “Cumhurbaşkanlığı seçimine dair olarak ana muhalefet partisi yaşananlardan ötürü artık erken seçim talebini daha belirgin, iddialı bir şekilde ortaya koymak için adayımızı belirleyeceğiz diyor. Bunun için de üyelerimizle ön seçim yapacağız diyor. İsmi geçen adaylardan bir tanesi, en popülerlerinden bir tanesi, ‘Ön seçime gireceğim’ diyor. Ön seçim adaylık başvurusunu verdiği gün bir başvuru daha yapılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, İstanbul Üniversitesi’ne, ‘35 yıl önce ilanla davet ettiğin, 31 yıl önce diplomasını verdiğin öğrencilerin diplomasını iptal et. İptal ederken de acele et. Çünkü bu diploma çeşitli kamu kurumlarında, örneğin Yüksek Seçim Kurulunda da kullanılabiliyor’ diyor. Bir yanda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim başvurusu, öbür tarafta aynı gün, ne bir kaç gün önce, ne birkaç gün sonra. Adaylık için gerekli diplomanın 35 yıl sonra iptali için YSK göndermeli bir başvuru. Aday ön seçime girecek. Ön seçimden tam dört gün önce o saatte gelip evden alıyorlar. Dört gün içeride tutuyorlar. Sandıklar açılırken emniyetteki hücrenin kapısı açılıyor. Tutuklama talebiyle götürüyorlar. Millet onu Cumhurbaşkanı adayı olarak seçerken onlar da o gün alıp Silivri cezaevine koyuyorlar. Timur Soykan’a haberinden dolayı bugün ödül verilecekken tam o saatte mahkemeye sevk ediyorlar. Bu kötü İtalyan mafyasını anlatan filmlerden daha iyi bir filmi, memleketi film setine çevirmişlerin elindeyiz. Memleketi utanmadan, sıkılmadan distopik romana çevirdiler” ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ" Özel, “Belli ki önümüzdeki seçim demokrasi ile otokrasi arasında olacak, bir tercihte bulunulacak. Orada demokrasi tarafında olan kimseden ayrı kalmayacağız. ‘Bizim iktidarımız olacak’ demeyeceğiz. Demokratların iktidarı olacak. O demokratların içinde sosyal demokratı, muhafazakar demokratı, milliyetçi demokratı, Kürt demokratı, liberalleri ama kim varsa otokrata karşı mücadele edecek. Biz onlarla birlikte olacağız ve bu ülkede önce bu baskıcı tek adam rejimini değiştireceğiz. Sonra da bu rejimi bir daha ‘Bugün onlarındı, ele geçirelim bizim olsun’ şeklinde inşa etmeyeceğiz. Bir daha kimsenin basını ele geçiremeyeceği bir basın kanunu, bir daha kimsenin yargıyı ele geçiremeyeceği bir yargı reformu, bir daha kimsenin siyasete etik dışı işler karıştıramayacağı bir siyasi etik yasası, bir daha Türkiye’yi kimse Avrupa’dan koparamasın diye Greko Kriterleri, bir daha bu yolun geri dönüşü olmasın diye Avrupa Birliği’ne tam üyelik yürüyüşüyle bu ülkede bütün gazetecilerin yeniden özgürce mesleklerini yapabilecekleri günleri inşa edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi’nde çalışan bütün gazetecilerin de birer gazeteye gidip ertesi gün özgürce bizi eleştirebilecekleri günler gelene kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

"YABANCI BASINA BU REZALETİ ANLATACAĞIZ" Yabancı basına röportaj verdiği için eleştirildiğini söyleyen Özel, “Her gün dört tanesine konuşurum. Nasıl bir ülkede darbe bütün dünyanın konusuysa, nasıl bir ülkede hak ihlalleri, insan hakkı ihlalleri, bir ülkenin meselesi değil bütün dünyanın meselesiyse bunu bütün dünyaya, dünyadaki bütün kurumlara, Avrupa Birliği’ne, Avrupa Konseyi’ne, NATO’ya her yere, Avrupa’da Kanarya Sevenler Derneği varsa kapısını çalabiliyorsam anlatabiliyorsam ona da. Bütün yabancı basına, Japonya’da trende basılan 13 milyon tirajlı gazetelere anlattım. Çin’e anlattım. Bütün dünyadaki yabancı basına bu rezaleti anlatacağız. Bu gençlerin geleceğini bu tek adama karartmayacağız” dedi. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.