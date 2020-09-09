Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Pandeminin ilk gününden beri yazıyorum. Özel okul velileri mağdur.... Geçen eğitim döneminde mart-haziran arasındaki 3 aylık dönemde verilmeyen yüz yüze eğitimin, yenilmeyen yemeklerin, binilmeyen servislerin parası velilerden tahsil edildi. Aylar süren itirazlar, isyanlar sonucunda nihayet yemek ve servis paralarının iadesini kabul etti bir zahmet özel okullar. Ne var ki o yemek ve servis paralarının iadesi bile hâlâ doğru düzgün yapılabilmiş değil.

BİR YIL SONRA İADE Mİ OLUR!

Geçen yılın yemek ve servis paralarını 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde iade edeceğini söyleyen okullar var. Örneğin en yaygın özel kolejlerden bir veli şöyle diyor: “Pandemi döneminde yenilmeyen yemek, servis, genel gider hiçbir iadeyi alamadım. Bugün yine okula üslubumu bozmadan iademi sordum yine cevap yok!”

UZAKTAN EĞİTİM İÇİN ÜSTÜNE PARA!

Geçen yıldan gelen sorunlar böyle devam ederken bu yılın daha başında da özel okullarda kitap krizi patlak verdi. 4 bin liraları bulan kitapları almayanları online eğitim sistemine almayacağını söyleyen okullar çıktı. Veliye yapılan kitap dayatmasını da ayrıntılarıyla yazdım geçen haftalarda. Ve okul üniformalarını... Meğer bu kitap dayatmasının ardında bir başka sorun daha varmış. 4 bin liralık kitap faturasının içinde bir de uzaktan eğitim sisteminin parası da varmış. Yani veliler uzaktan eğitim olursa özel okullardan para iadesi beklerken özel okullar uzaktan eğitim için veliden para alıyor. Şaka gibi değil mi? Bakın yine popüler bir kolejin çocuklarını o okula yazdırdığı için ismini vermekten çekinen velisi ne diyor: “Ben henüz bu kurumdan 2019-2020 eğitim dönemi hizmet almadığımız yemek ve servis ücret iadelerimi müracaat etmeme rağmen alamadım. Bizden kitap fiyatı içinde yerli uygulama diye tanıttıkları uzaktan eğitim portalının yıllık parasını alıyorlar. Tercihe bağlı değil zorunlu . Ücreti 450 TL. Oysa uzaktan eğitim parasını zaten öğretim ücreti olarak ödüyoruz. Üstüne bir de uzaktan eğitim sistem parası alıyorlar. İnanılır gibi değil.”