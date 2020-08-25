Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Pandeminin başından beri dile getiriyorum özel okul velilerinin isyanını… Malum geçen dönem öğrenciler 3 ay okuldan uzakta kaldılar fakat özel okullar öğrencilerin okula gitmedikleri süre için de paralarını aldı. Eğitim parasını geçtim öğrencinin binmediği servisin, yemediği yemeğin parası bile veliden alındı. Haftalar süren tartışmaların ardından 'Servis ve yemek paraları alınmayacak' dendi fakat biliyorum ki hala yemek ve servis paralarını veliye iade etmeyen okullar var. Hem de anlı şanlı Türkiye çapında yüzlerce şubesi olan okullar… Tüm bu tartışmaların üstüne ise haziranda özel okullar yeni dönem için bir de zam yaptı. Hatırlarsanız o dönem de yüzde 20’lere varan özel okul zamlarını ve veliye ödeme güçlüğü çıkarıldığını da gündeme taşımıştım. Bu tartışmaların gölgesinde yeni kayıtlar yapıldı ne var ki vaka sayıları hala yüksek, 31 Ağustos’ta açılması planlanan okulların açılışı 21 Eylül’le ertelendi. 21 Eylül’de de yüz yüze eğitim başlayabilecek mi muamma. Çeşitli senaryolar dahilinde çalışmalar yürütülüyor. Örneğin bazı yaş aralığındaki öğrencilerin yüz yüze eğitime başlaması, haftanın bazı günlerinde okula gidilmesi gibi… Eğer 21 Eylül’de yüz yüze eğitim başlayamazsa özel okul cephesindeki tartışma alevlenecek gibi. Diyeceksiniz ki Özel Okul Dernekleri bir deklarasyon yayınladı ve uzaktan eğitim durumunda veliye ücret iadesi yapılacağını açıkladı. Bu deklarasyonun ayrıntılarını Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal ile konuşmuştum hafta sonunda. Nurullah Dal, özetle şöyle diyordu:



‘TELAFİ OLMAZSA PARA İADESİ OLUR’

“Velinin beklentisini karşılamak adına, öğrencinin uzaktan eğitim gördüğü süre için ücret iadesi yapılmalı. Tabii eğer telafi eğitimi yapılamazsa… Diyelim velinin özel okulla 18 bin liralık sözleşmesi var. Bir eğitim yılı 180 gün. Bu öğrencinin günlük eğitim ücreti 100 liraya gelir. Eğer online eğitim yapmak zorunda kalırsak yüz yüze eğitim yapamadığımız süreç için okullar kendi koşullarına göre iade oranı belirleyecek. Online eğitim yaptığım gün 100 liranın 20 lirasını iade edebilir örneğin. Bu bir tasarruf için değil ama velinin beklentisini karşılamak için. Her kurumun maliyeti ve bütçesi farklı. Kurum kendi hesabını yapacak. Bu iade oranları anaokulunda, ilkokulda, ortaokulda lisede farklı olabilir. Diyelim 4 hafta ara verdik. 20 okul günü demek. Yüz yüze eğitime geçtikten sonra hafta sonu ya da ara tatillerde telafi yaparsa indirim ya da iade söz konusu değil. Diyelim ilk dönem okul açılamadı. Karşılığı 60 okul günü olsun. Ocakta şubatta yüz yüze eğitim başladıktan sonra 60 gün karşılığında 40 gün telafi yapıldıysa 20 gün parası iade edilecek.’



‘TELAFİ’ ŞARTINA İTİRAZ

Nurullah Dal, uzaktan eğitim durumunda veliye para iadesi yapılabileceğini söylerken iadeyi bir şarta bağladı; telafi eğitimi yapılamazsa… İşte velilerin tam da buna itirazı var. 5 özel okul derneğinin yayınladığı deklarasyondan kaleme aldığım yazının ardından çok sayıda veliden mesaj aldım. Bir veli, özel okulların şartlı iade kararına şöyle itiraz ediyor:



‘İŞİ YOKUŞA SÜRÜYORLAR’

“Bir tutturmuşlar telafi eğitimi. Onlara kalsa mayıs-haziran aylarında da telafi eğitimi vereceklerdi, ne oldu! Pandeminin hangi seyirle izleyeceğini nereden biliyorlar? Vaka sayılarındaki artış sürerken yüz yüze eğitimin başlaması bile zorken telafi eğitimiyle işi yokuşa sürüyorlar. Yıl sonunda telafi de olmazsa iade yapılacağını söylüyorlar. Geçen dönemden 3 ayın telafisi yapılamadı. Madem öyle o 3 ayın ücreti de iade olsun. Geçen yıl öğrencilerin okula gitmediği 3 ayın yemek ve servis paralarını bile iade etmeyen okullar var.”



‘VİCDANA SIĞMAZ, BUNUN ADI HAK YEMEKTİR’

Bir başka veli ise özel okulların tavrına şöyle itiraz ediyor: “Geçen dönem pek çok okul öğretmen ücretleri için kısa çalışma ödeneği aldı devletten. Elektrik, su, doğalgaz giderleri olmadı. Fakat özel okullar kar etmeyi hiç ihmal etmedi. Pandemi nedeniyle işini gücünü kaybeden veliye anlayış göstermedi, zam bile yaptı. Şimdi yine ipe un sermeye çalışıyorlar. Para iadesini telafi eğitimine bağlayamazlar. Daha geçen dönemin 3 aylık telafisi duruyor. Çocuklar belki de okula bir-iki gün gidebilecek. Hangi arada telafi yapacaklar? Öğrencinin okula gitmediği süre veliye iade edilmeli. Yüzbinlerce veli mağdurken özel okullar aynı ücret politikasına devam edemez. Bu, vicdana sığmaz. Bunun adı hak yemektir. Madem pandemi var ve ülkece mücadele ediyoruz, özel okullar da elini taşın altına koyacak, biz onlardan fedakarlık beklemiyoruz. Zaten hak etmedikleri bir para.”



SANKO: YÜZDE 50 İADE

TEMA KOLEJİ: YÜZDE 15 İNDİRİM

TED: YANLIŞ ANLAŞILDI

Okuduğunuz gibi velilere bir dokun bin ah işit… Velilerin bu isyanına kulak veren okullar da var. Bazı özel okullar yüz yüze eğitime başlanamadığı takdirde veliye ücret iadesi yapacaklarını açıkladı. Hatta bu durumda yüzde 50 indirime gideceklerini söyleyen okullar bile oldu. Örneğin Gaziantep Sanko Okulları, uzaktan eğitim yapıldığı günler için yüzde 50 indirim uygulayacağını açıkladı. Bir diğer okul, Tema Koleji, uzaktan eğitim durumunda yüzde 15 indirim uygulanacağını duyurdu. TED Koleji’nden danışmanlık ve akreditasyon hizmeti alan Yozgat AYÇ Okulları’nın duyurduğu ‘online eğitim olursa okulun kapalı olacağı zaman için ücret alınmayacak’ açıklaması ise ‘TED Koleji indirim yapıyor’ şeklinde yanlış anlaşıldı. TED Koleji yaptığı açıklamada ‘Yozgat AYÇ Okulları’na danışmanlık hizmeti verdiklerini ve okulun TED Koleji’ne dahil olmadığını duyurdu. Yani uzaktan eğitim durumunda indirimle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Kültür Koleji de uzaktan eğitim durumunda yapılacak değerlendirmeyle yıl sonunda velilere iade yapılacağını açıkladı. Velilerden gelen mesajlardan anladığım şudur ki özel okulların velilerle yaptığı sözleşmelerin revize edilmesi ve özellikle zincir okullardan bir açıklama bekleniyor. 21 Eylül’de eğer yüz yüze eğitim başlamazsa ne yapacaklar? Örneğin bana ulaşan Doğa, Bahçeşehir, Terakki velileri okulların sessiz kalmasından yakınıyor…