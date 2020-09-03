Özel okullara KDV uyarısı

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Özel okullarda KDV tutarının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin ardından yaşanan gelişmeleri dün kaleme almıştım. Bazı okulların velilerle hemen iletişime geçip KDV indirimini hayata geçirdiğini, ne var ki özellikle Türkiye çapında yüzlerce şubesi olan bazı zincir okullardan ses seda çıkmadığını, velilerin okula gönderdiği mesajlara cevap verilmediğini yazmıştım. Bazı okulların mayıs-haziran ayında peşin ödeme yapan velilere ‘faturanız kesildi, size iade yok’ yanıtı verdiğini ve bunun suç teşkil ettiğini dile getirmiştim. İşte dünkü yazımın arsından bugün bir gelişme oldu. 5 özel öğretim derneği ortak bir açıklama yaparak tüm özel okullara ‘KDV indirimini bir an önce uygulayın’ uyarısında bulundu. Bakalım bu uyarının ardından okullar hızlıca harekete geçecek mi? Takipçisi olacağım elbette...