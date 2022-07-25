Özel okullarda yemek ücretlerine zam

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Özel okulların yemek ücretlerine zam yapıldı. Velilere, yapılan zamla ilgili bilgilendirme mesajı gönderildi.

Bir özel okula ait gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: "Sizlere duyurusunu yaptığımız 2022-2023 öğretim yılına ait yemek ücretimizin, gıda ve enerji fiyatlarındaki tahminlerimizin ötesine geçen yüksek artış sebebiyle maliyetlerin karşılanamayacağı öngörülmektedir.

Bu sebepledir ki kalitemizden ödün vermeden hizmet verebilmek için yemek ücretinde ek artış yapmak zorunlu hale gelmiştir. Yemek ücretine yapılan 7.500,00TL + KDV (yedi bin beş yüz), (8.100,00 TL KDV dahil) ek artışın 31 Ağustos tarihine kadar muhasebe birimimizden işlemlerinizi yapmanızı, elimizde olmayan piyasa koşullarından dolayı oluşan bu durum için anlayışınızı rica ederiz."