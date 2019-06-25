Türkiye'nin birçok yerinde kampüsleri bulunan özel okul ve kolejlerin fiyatlarını, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında talep edilecek olan özel okul ücretlerini sizler için bir araya getirdik. En ucuz ve en pahalı kolej fiyatları ne kadar, özel

okul fiyatları ve taksitlendirme seçenekleri ve özel okullar hakkında detaylı bilgi haberimizde...

LİSE KAYITLARI NASIL OLACAK?

TEOG kaldırarak yerine LGS (Lise Giriş Sınavı) gelmişti. Sistem değişliği neticesinde konu ile ilgili veliler ve

öğrenciler sürekli bir araştırma halinde. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönergesine göre ortaöğretim kayıtlarının

kapsadığı nitelikler şu şekildedir;

1. Eğitimde süreklilik

2. Coğrafi bütünlük esası

3. Öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımsal nitelikler esas alınmak sureti ile açıklanan tercih

sürelerinde tercihler yapılacak. Fakat veliler devlet okullarındaki eğitimleri yetersiz görmekte, coğrafi

bütünlük esasına karşı çıkmaktadır. İkamet mahallindeki okullara göndermek istemeyecek ve 2019 yılında

özel okul kayıtlarında artış yaşanacağı düşünülmektedir.

İlkokul ve ortaokul seviyesinde özel okul ve kolejlerde eğitim gören öğrenciler ikinci bir dilin temellerini, yoğunlaştırılmış yabancı dil dersleriyle daha da kavrayacak ve lise seviyesine geçerken bu konuda zorluk çekmeyeceklerdir. Ayrıca ortaokul seviyesinde akademik açıdan kendini kanıtlamış öğretmenleri bünyesine katma çabasında olan okullar. Çocukların sınavlarda rahatça başarılı olabilmesine en büyük kaynak olacaktır.

Lise seviyesinde kolejlerin yanı sıra Temel Lise, Özel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Özel Mesleki liseler de bulunmaktadır. Temel liseler, üniversiteye giriş için öğrencilere sınava yönelik eğitim veren kurumlardır. Bu sayede çocuklar üniversiteye yerleşmek için avantaj sağlamaktadır. Temel liselerin genellikle çocukların rahatça dolaşabilecekleri bir bahçe olmaması çocukların fazla enerjileri ve streslerini atabileceği bir alan bulunmamaktadır. Lise seviyesinde de çocukların sosyal, kültürel alanda da gelişmesini isteyen, akademik başarıya da önem veren özel okullar bulunmaktadır.

Listelerimiz sayesinde özel okul fiyatlarına ulaşabilirsiniz.



Özel Eğitim Kurumları Fiyat Listesi

Ata Koleji: Anasınıfı ücreti 6 bin TL, ilkokul ücreti 16 bin 850 TL, ortaokul ücreti 17 bin 500 TL, Lise ücreti

ise 19 bin 500 TL’dir. (2019 Kayıt bilgileri)

Bahçeşehir Koleji: Ücretler bulunduğunuz şehre göre değişiklik göstermektedir. Yıllık olarak 10 bin 150 TL

ile 63 bin 250 TL arasında değişmektedir. (Tüm il ve ilçelere ait detaylı fiyat listesi)

6/25/2019 En Ucuz Özel Okul Fiyatları 2019 Dönemi Kolejler

https://www.devletdestekli.com/en-ucuz-ozel-okul-fiyatlari-2019-donemi-kolejler/ 3/9

Farklı il ve ilçelerde şubeleri bulunmaktadır.

BİLFEN: Öğrenim fiyatı kademe ve bölgelere göre 14.300 TL ile 51.700 TL aralığında değişmektedir. Yemek

ücreti ise yıllık olarak 3 bin 100 TL ile 5.850 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

Doğa Koleji: Öğrenim ücreti kampüslere göre değişkenlik göstermektedir. Bu yüzden sabit bir fiyat yoktur.

Hangi şehirdeyseniz Doğa Okullarının muhtemelen bir şubesi vardır. Bazı kampüslerde fiyatlar şu

şekildedir;

Acarkent Kampüsünün fiyatı 41.945 TL‘dir. Bu ücrete yemek tabi değildir. Yalnızca kayıt ücretidir.

Yemek ücreti yıllık olarak 3.300 TL’dir.

Acıbadem Fen ve Teknoloji Lisesi Hazırlık ücreti 44.750 TL‘dir. Hazırlık fiyatlarına yemek dahil

edilmemiştir. Alanya Kampüsü Fen Lisesi kayıt ücreti 28.200 TL‘dir.

Ankara Batıkent Kampüsü Bir yıllık kayıt ücreti 30.875 TL‘dir. Yemek ücreti ise 3.000 TL’dir.

Ankara Keçiören Hazırlık fiyatı 38.250 TL‘dir.

Çanakkale Kampüsü Yemek ücretleri dışında lise fiyatı 21,250 TL‘dir.

Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi 34,500 TL‘dir.

İzmir Buca Fen Lisesi 38,250 TL‘dir.

Kadıköy Kampüsü Lise ücreti 30,875 TL olmakla beraber 11 ve 12. sınıflarda kayıt ücreti olarak 27.875

TL belirlenmiştir.

Kocaeli Yahyakaptan Lise kayıt ücreti 28,060 TL‘dir. 11 ve 12. sınıflarda kayıt ücreti 25.060 TL olarak

belirlenmiştir.

Samsun Fen Lisesi 31,500 TL‘dir.

Zonguldak Ereğli Lise kayıt ücreti 23.150 TL‘dir.

ENKA: Anasınıfı yemek dahil ücreti 22 bin 650 TL’dir. İlkokul ücretleri 16 bin ile 19 bin 294 TL arasında

değişmektedir. Ortaokul ise 16 bin 662 TL ile 20 bin 983 TL olarak belirlenmiştir. Lise ücretleri ise 16 bin

662 TL’den itibaren 20 bin 983 TL’ye kadar fiyatlandırılabiliyor.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları: Anaokulu ücreti yemek dahil olmak üzere 29 bin 500 TL ile 34 bin 500 TL

aralığında değişmektedir. İlkokul 47 bin 250 TL, ortaokul ise 48 bin 500 TL’den fiyatlandırılır. Lise ise 43

bin 500 TL olmakla birlikte bölgelere göre değişiklik göstermektedir.

Fevziye Mektepleri Vakfı (FVM) Işık Okulları: Anaokulu ücreti 30 bin 495 TL’den başlıyor. İlköğretim 36

bin 955 TL ‘den başlayıp 45 bin 268 TL’ye kadar çıkıyor. Bazı liselerin ücretleri 45 bin 850 TL ile 52 bin 100

TL arasında değişiyor. Fen lisesi ücretleri 38 bin 855 TL ile 49 bin 638 TL civarında olup fiyatlara yemek

ücretleri dahil değildir.

İstek Okulları: KDV fiyatları hariç anaokulunun ücretleri 23 bin TL ile 25 bin 500 TL aralığında değişiyor.

İlkokul 32 bin TL’den 37 bin 200 TL’ye kadar çıkabiliyor. Anadolu Liseleri 37 bin 200 TL ile 44 bin 900 TL

aralığında değişkenlik gösteriyor. Fen liselerinin fiyatları ise 37 bin 200 TL ile 44 bin 900 TL arasında

değişmektedir.

MEF OKULLARI: KDV hariç olmak üzere anaokulu 26 bin 742 TL ile 36 bin 806 TL arasında değişmektedir.

İlkokul, ortaokul ve lise ücreti 43 bin 882 TL olarak belirlenmiştir. Yemek ücretleri ise yıllık 3 bin 165 TL ile

4 bin 385 TL arasında değişiyor. (MEF Okulları Kayıt Bilgileri)

Mektebim Koleji: Anaokulu 7 bin TL ile 18 bin TL arasında bölgelere göre değişmektedir. İlkokul ve

ortaokul ücretleri 13 bin TL’den başlayıp 19 bin TL’ye kadar fiyatlandırılır. Liseler ise 22 bin 500 ile 36 bin

TL arasında değişiyor. (Kayıtları takip edebilirsiniz.)

Mektebim Okulları

Oğuzkaan Koleji: Anaokulu, ilkokul ve ortaokul ücretleri 17 bin TL’den başlayıp bölgelere göre

fiyatlandırılıyor. Lise ücretleri ise 19 bin 800 TL ile 25 bin TL arasında değişiyor.

TED Rönesans Koleji: KDV ücreti dahil ana sınıfı fiyatı 29 bin 212 TL, ilkokul 35 bin 435 TL, ortaokul ücreti

37 bin 572 TL, lise ise 39 bin 900 TL olarak belirlenmiştir.

TED Rönesans Koleji

İELEV Eğitim Kurumları: KDV ve yemek ücreti dahil anaokulu fiyatı 41.300 TL’dir. İlkokul ve ortaokul

ücreti 54.200 TL, lise hazırlık ise 60.800 TL lise fiyatları ise 55.800 TL ile 60.800 TL. aralığında

değişmektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları: KDV dahil olmamak üzere anaokulu fiyatı 34.500 TL, ilkokul: 44.000 TL;

ortaokul: 44.700 TL; lise: 44.750 TL; yemek: 5.800 TL ile 6.800 TL aralığında değişiyor.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları: Ana Sınıfı fiyatı 36.500 TL’dir. İlkokul Fiyatı 25.300 TL, Ortaokul Fiyatı

28.200 TL ve Lise Fiyatı 28.800 TL olarak sunulmuştur.

Terakki Vakfı Okulları: Anaokulu ücreti 34,560 TL’dir. İlkokul ücreti 42 bin ile 46 bin arasında

değişmektedir. Ortaokul fiyatları 46 bin TL’dir. Lise fiyatları 42 bin ile 46 bin TL arasında değişiklik

göstermektedir.

Cent Koleji 2019 Fiyatları

Cent Koleji: Lise 1-2.sınıf ücretleri 35,500 TL, lise 3-4.sınıf ücretleri ise 36,500 TL’dir.

Rota Koleji: Lise fiyatı 21,150 TL’dir. Bu ücrete yemek dahil değildir.

Yabancı Liselerin fiyatları ise şu şekildedir;

Amerikan Robert Lisesi: Okul 1000 üzerinden 995,5 puan ile kayıtları kabul etmektedir. Fiyatına yüzde

%20 oranlarında zam yapan okulda hazırlık sınıfı peşin fiyatı 71 bin TL, 10 taksitli fiyatı 73 bin 300 TL’dir.

7 gün yatılı peşin fiyatı 109 bin 350 TL olurken bu ücret 10 taksit üzerinden hesaplandığında 112 bin 800

TL.’ye kadar çıkmaktadır. Amerikan Robert Lisesi öğrenci kayıt kabul işlemleri için tıklayınız.

kayıt kabul işlemlerini takip ediniz.

İstek Okulları: Anaokulu fiyatı 23.000 TL ila 25.500 TL olarak ücretlendirilmektedir. İlkokul 32.000 TL ve

37.200 TL, ortaokul fiyatı 34.100 TL ile 40.800 TL arası değişmektedir. Anadolu Lisesi 37.200 TL ve

44.900 TL, Fen Lisesi 37.200 TL ile 44.900 TL aralığında fiyat seçenekleri bulunmakta ve bulunulan

bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Tarsus Amerikan Koleji: Lise hazırlık sınıfı ücreti 53.998 TL’dir. 10-11-12. sınıf lise fiyatları ise 52.067

TL’dir.

Saint Joseph Fransız Lisesi: 2019 yılı lise eğitim-öğretim ücreti yıllık olarak 53.893 TL. olarak

belirlenmiştir. (https://www.sj.k12.tr/index.php/tr/)

İzmir Joseph Fransız Lisesi: Liselerin fiyatları bölgelere göre değişiklik arz etmektedir. İzmir’de bulunan

Fransız Lise’sinin fiyatı 39.900 TL’dir.

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: Bu lisenin 2019 eğitim-öğretim yılı ücreti 52.838 TL. olarak

belirlenmiştir.

Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu: Bu lisenin hazırlık sınıfı ücreti 41.800 TL olarak

belirlenmiştir. Lise yıllık ücreti ise 38.800 TL.’dir.

Saint Michell Fransız Lisesi: Peşin fiyat ücreti 36,547 TL olmak üzere taksitli fiyatı 37,409 TL olarak

hesaplanmıştır.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi: Peşin fiyatı 35,213 TL iken taksit seçenekleri ile 36,681 TL’ye kadar

ücretlendiriliyor. (2019 öğrenci kayıt kabul işlemleri)