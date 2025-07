Özel: Komisyonun görevi demokratikleşme

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki tutuklu bulunan Melih Geçek, Serdal Taşkın, Necati Özkan ve Fatih Keleş'in yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, bir partinin genel başkanının bir diğer siyasi parti genel başkanı tarafından cezaevinde ziyaret edilmesi kadar ayıplı durum olmadığını söyledi.

Bunu daha önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğinde de söylediğini belirten Özel, siyasetin farklı parçaları olduklarını ancak bütün genel başkanların hukuklarının birbirine emanet olduğunu kaydetti.

Farklı bir sürecin içinde olduklarını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Sayın Figen Yüksekdağ da Sayın Selahattin Demirtaş da ümit ediyorum, çok uzamayan vadelerde özgürlüklerine, ailelerine kavuşur, siyasi hayattaki yerlerini yeniden alırlar. Zaman zaman şöyle şeyler görüyoruz, bir siyasi parti başka bir siyasi partinin genel başkanının tutukluluğuna ses etmiyor veya destek veriyor. Öbürü ona ses etmiyor, destek veriyor. İşte o zaman bu adil olmayan rejim kazanıyor. İlk önce siyasetçilerin söylemlerinden dolayı, siyasetçilerin siyaset yaptıkları için hapiste olmalarına itiraz edeceğiz hep beraber. Sonra kendi içimizde yarışacağız, kavga edeceğiz ama demokratik zeminde yapacağız bunları."

Özel, "Anayasa Mahkemesi, Tayfun Kahraman hakkında hak ihlali kararı verdi fakat tahliyesi konusunda işi yerel mahkemeye bıraktı. Gezi Parkı davasından yeniden yargılanacak. Ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, "Anayasa Mahkemesinin kararı doğru bir karar. Büyük memnuniyet duyuyorum. Tayfun benim üyemden öte kardeşim, evladım. Yerel mahkemenin de en kısa sürede Anayasa Mahkemesinin kararı gereğince hem yeniden yargılamayı hem de bu tutuksuz yargılama noktasında bunca zamandır olan hak ihlalini ortadan kaldıracak kararı vereceğine inanıyorum. 13. Ağır Ceza Mahkemesi herhalde adli tatil olduğu için bir nöbetçi heyet var, büyük ihtimalle. O heyetin de bir an önce hukukun gereğini, hakkın gereğini yapacağına yürekten inanıyoruz. Bekleyeceğiz ve ümit ederim bugün yarın en doğru kararı verirler." ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN BU MASADAKİ ROLÜ NE OLACAK?"

Bir gazetecinin "Hukuksuz olarak nitelendirilen süreçler, yargı süreçleri, süreç komisyonuna taşınacak mı? CHP'nin bu masadaki rolü ne olacak?" sorusu üzerine Özel, şunları kaydetti:

"O komisyonun görevi demokratikleşme. Demokratik ülkede olmaması gereken her şey orada masaya taşınacak. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, düşünsenize bu kadar ağır hak ihlallerinin olduğu bir süreci, sadece kendi adına da değil, dün Ümit Özdağ, Zafer Partisinin Genel Başkanı adına, yarın bir başkası adına. Bugün Türkiye'de sivil siyaset yargı eliyle dizayn edilmeye çalışılıyor ve bu aslında AK Parti ve MHP'deki siyasetçileri de tehdit ediyor. Şu kadarını söyleyelim, yarın iktidar değişti, bu açtıkları yoldan, yapmayacağız da biz yürümeye karar verdik. Bir savcı yolluyorsun oraya, hem de aslında fevkalade CHP'li birini başsavcı diye yolluyorsun. AK Parti'li bütün belediye başkanlarına ki şu anda Aziz İhsan Aktaş'ın ihale aldıklarının yüzde 17'si CHP'li, yüzde 83'ü AKP'li. İstediğin kadar geriye de gidebiliyorsun. Geçmişteki ve bugünkü, iktidara geldik, şu anki bütün AK Parti'li belediye başkanlarını toplarım. O iftiracıya bütün belediye meclis üyelerinin isimlerini verdirir, onları alırım. Her birinin yerine CHP'li belediye başkan vekili seçerim. Her bir AK Parti'li belediye başkanının da haysiyetiyle oynarım. Utanmasam, yapmayız da dönelim evlatlarıyla, çocuklarıyla tehdit ederim. Her topun geriye dönüşü var. Allah'tan biz intikam fikrinin insanları değiliz. Demokrasi fikrinin, adalet fikrinin insanlarıyız. Bakın bir gözü dönmüşe denk gelecekler. Bu yaptıkları zulüm ilk seçimden sonra kendilerine dönecek. Bütün AK Parti'li milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri bu deli bozukların açtığı yoldan gidecek bir deli bozuğa denk gelse tehdit altındalar. Demokratik siyaset tehdit altında."