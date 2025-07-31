AK Partili Güler'den Özel'e yanıt

AK Parti Grup Başkanı Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona partisinden üye olacak 21 milletvekilini açıkladığı basın toplantısının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik tamamen eksik bilgilendirmeye dayalı ve saygısızca ifadelerde bulunduğunu öğrendiğini söyledi.

"Açıklamalarımın tamamını dinleseydi, açıklamalarımı iyi okusaydı veya danışmanları, kendisine doğru bir metin iletmiş olsalardı herhalde bu nezaketsiz açıklamaları yapmazdı." diyen Güler, "Benim orada ifade ettiğim husus, komisyon kendi usullerini, çalışmalarını, planlamalarını ve yol haritasını kendisi belirleyecektir. Ancak dönem dönem mahrem alanda gerek MİT Başkanlığı gerekse de Silahlı Kuvvetler nezdinde silah bırakmayla ilgili görüşmeler, müzakereler olacağını da düşünerek, tabii belli alanlarla komisyon kapalı olarak çalışma yapabilecektir." ifadelerini kullandı.

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ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ? Özel, "AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yürütülecek süreç (Terörsüz Türkiye süreci) komisyonunun basına kapalı yürütüleceğini söyledi. Nasıl yorumlarsınız?" sorusu üzerine "Abdullah Güler'e kötü bir şey demek istemem, grup başkanıdır, birlikte görev yaptık ama hadsizlik etmiş. Birincisi şu, komisyonun nasıl çalışacağına, komisyon üyeleri yapacakları ilk toplantıyla karar verecek. Bu kararı verirlerse hep beraber buna da saygı duymak lazım." diye konuştu. Komisyonun nasıl çalışacağına komisyonun karar vereceğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti: "Bunu böyle konuştuk. Meclis Başkanının yapmadığını Abdullah Güler yapıyor, hadsizlik yapıyor. Daha ilk günden komisyon üstünde tahakküm kurmaya çalışıyor. İkincisi, tut ki bu komisyon, karar verildi ve kapalı çalışıyor. Basın yok. O zaman 'iyi ki CHP girmiş' diyecek misiniz arkadaşlar? Dünün endişelilerine söylüyorum. O komisyonda ne olup ne bittiğini, o komisyonda gerekli yerde müdahaleyi... Hep ne diyoruz, şeffaflığa vurgu yapıyoruz değil mi? İyi niyetle çalışsın, şeffaf çalışsın, kimseden bir şey gizlemesin, şehit ailelerini, gazileri üzmesin, terörden zarar gören herkesi dinlesin, sivil topluma açık olsun. Abdullah Güler'e kalsa kapılarını kapatıyor komisyonun. İyi ki CHP var ki bugün bu cevabı veriyoruz. Yarın da komisyonda basının bilgilendirilmesi konusunda en doğru yöntemi... Elbette böyle hassasiyeti olan komisyon, örneğin MİT Başkanı gelecek, sunum yapacak, kapatacak tabii kapılarını. Biz 'bu kapıyı açın' da demeyiz. MİT'ten duyduğumuz hiçbir şeyi de dışarıda gidip söylemeyiz ama bu komisyon basına kapalı çalışacaksa, ona komisyon karar verecek. Komisyonun vermediği kararı AK Parti'nin grup başkanı veremez."

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Güler, geçmiş yıllarda Meclis'te kurulan uzlaşma komisyonları kapsamında da bu türden çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, "Dolayısıyla bizimki, burada sadece bir bakış açısını ortaya koymaktır. Ama komisyonumuz çalışma prensiplerini tamamen kendisi belirleyecektir. Bundan sonraki çalışmalarını hangi usulde, hangi kapsamda yapabileceklerinin kararını, Meclis Başkanı'mızın başkanlığında kurulacak komisyon verecektir. Bizimkisi sadece bir bakış açısını ortaya koymaktır." dedi.

"CHP Genel Başkanı maalesef her zamanki gibi nezaketsiz, alelacele açıklamalar yapmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Güler, şunları kaydetti: "Şimdiye kadar garip garip açıklamalarıyla komisyon üzerinde baskı kurmaya, bir şeyleri dayatmaya çalışan aslında kendisiydi. Maalesef üzüldüm. Benim basın açıklamamda da çok net olarak 'bizim önerilerimizin bir anlamı yok, burada komisyon kendi çalışmalarını, prensiplerini, kararlarını kendisi alacaktır' diye açıkça beyan ediyoruz. Buna rağmen bile sanki biz komisyonlara baskı yapıyormuşuz gibi bir açıklamasını açıkçası çok yadırgadım. CHP Genel Başkanı biraz daha nezaketli, olaylara hakim olarak, doğru bilgiler ışığında açıklama yaparsa da memnun oluruz. Ben ona 'hadsizlik yapıyorsun' demeyeceğim. Biraz nezakete davet ediyorum."