Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş görüştü

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Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, tüzük ile ilgili önerilerini almak için bugün CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Buluşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gölbaşı’ndaki Mogan Tesisleri’nde bir araya gelen Özel’e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti. REKLAM

Saat 20.25'te başlayan görüşmeye ilk olarak Özel ve Yavaş, ardından Kılıçdaroğlu geldi. Yemek yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Yemekte Ankara İl başkanı Ümit Erkol da yer aldı Özel, geçen hafta İstanbul'da önceki genel başkanlar, Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile de görüşmüştü.