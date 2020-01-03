Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti. Bu karar kamuoyunda çok tartışıldı.

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeter hakkında verilen beraat kararının bozulması için itiraz yoluyla İstinaf’a başvurdu. Bu hamlenin ardından Ekrem Yeter de avukatı aracılığıyla İstinaf’a sunulmak üzere Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi verdi. Dilekçede, Yeter’in delil yetersizliğinden değil, suçlamaların sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verilmesi istendi.

KOCAMAN: BOZULACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

30 Aralık'ta adliye muhabirleri ile bir araya gelen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’a Ekrem Yeter davası soruldu. Kocaman, “Bizim açımızdan dolu dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. İstinaf’a götürdük. Bozulacağını düşünüyoruz” dedi. Bu açıklama sonrası Ekrem Yeter davası yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Bülent Arınç, Başsavcı Kocaman’a tepki gösteren yazılı bir açıklama yaptı.

İTİRAZ GEREKÇELERİ BELLİ OLDU

Tüm bu süreçlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Kasım tarihli ve 3 sayfalık Ekrem Yeter’e ilişkin İstinaf başvurusunun gerekçesi de ortaya çıktı. Gerekçede, iddianamede de yer alan, FETÖ’nün bazı tepe yöneticileri ile 766 telefon görüşmesi, FETÖ ile iltisaklı Uluslararası Tıp Örgütü (USAF) Başkanlığı, Bank Asya hesabında örgüt elebaşının talimatı sonrası yaşanan artış gibi tespitler ile gizlik tanık ifadeleri anımsatıldı. Bu deliller doğrultusunda Yeter’in mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, beraat kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu vurgulandı.

İŞTE O İTİRAZ GEREKÇELERİ

Başsavcılığın İstinaf başvurusunda özetle şu tespitlere yer verildi:

ÖRGÜT ÜYELERİNİ ORGANİZE ETTİ: Gizli tanığın aşamalarda değişmeyen ifadelerinde sanıkla Turgay Baz aracığıyla irtibat kurduğunu ve sanığın yönlendirdiği kişilerin de kendisi örgüte müzahir evlere yerleştirdiği anlatmıştır. Mehmet Turgay Baz’ın gizli tanığı doğrulaması halinde kendisi açısında sorumluluk doğurabilecek durum oluşabilecek olması nedeniyle olayı bütün ayrıntıları ile anlatmasının da beklenilemeyeceği ortadır. Gizli tanık beyanlarında anlaşılacağı üzere sanığın örgüt üyelerinin irtibatlı olacağı kişileri belirleme ve organize etme görevini ifa ettiği değerlendirilmiştir.

ÖRGÜTÜN KURDUĞU DERNEĞİN BAŞKANIYDI: Sanığın başkanlığı yaptığı derneğin örgüt liderinin talimatı ile kurulan sivil toplum kuruluşlarından biri olduğu da tanık beyanları ile ispatlanmıştır. FETÖ isimli örgütün örgütsel faaliyetlerini yürütmek maksadıyla hukuku bir kılıf olarak kullandığı ancak gerçek hedefin ülke yönetimini ele geçirmek olduğu, sağlık alanında da faaliyetlerini yürütebilmek adına sanığın başkanlığını yaptığı USAF’ı kurduğu anlaşılmıştır. 15 Temmuz’dan sonra: Derneğin faaliyetlerini her ne kadar 15 Temmuz 2016’dan evvel kendiliğinden sonlandırmış ise 2015’e kadar derneğin faaliyetlerini yürüttüğü delil ve beyanlarından anlaşılmaktadır.

TEPE YÖNETİMİ İLE İRTİBAT: Sanığın örgütün tepe yönetimi ile yaptığı görüşmeler içeriği belli olmadığı gerekçesiyle mahkemece dikkate alınmamış ise de birçok tepe yöneticiyle görüşme kayıtları bulunduğu ve Tuncay Delibaş ile görüşmeye Bülent Çanakçı’nın tanıklık ettiği, sanığın ‘İndeyim bekliyorum beyefendi gelecekmiş halıları serdik bekliyoruz’ sözlerini de bu telefon görüşmesinde söylediği anlaşılmıştır.

BERAAT KARARI YASAYA AYKIRI: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bir kısım operasyonlarla gerçek amacını ortaya koyduktan sonraki döneme ilişkin tespit edilen bu hususlardan da anlaşılacağı üzere sanığın gerçek yüzünden haberdar olmasına rağmen hiyerarşiye dahil olarak örgüt talimatlarına uygun hareket etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği değerlendirilmiştir. Belirtilen nedenlerle sanık hakkında üzerine atılı suçtan mahkumiyet hükmü verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”

KARARI İSTİNAF VERECEK

İtiraza ilişkin nihai kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi (İstinaf) verecek. İstinaf, hem Başsavcılığın itirazını hem de Ekrem Yeter’in itirazını ayrı ayrı değerlendirecek.