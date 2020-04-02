Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

AK Parti ve MHP’nin hazırladığı yeni infaz düzenlemesi kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu... Adalet Komisyonu, teklifi cuma günü görüşecek. Teklife göre, terör, cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar haricinde, cezanın yarısı oranında infaz uygulanacak. Bir defaya mahsus olmak üzere de denetimli serbestlik 3 yıl olacak.

90 BİN KİŞİ FAYDANALANACAK

Peki düzenlemeden kaç kişi yararlanacak, cezaevinden toplam kaç kişi çıkacak? İnfaz indirimi ve 3 yıllık denetimli serbestlik nedeniyle ilk etapta 45 bin kişi erken tahliye olacak. Açık cezaevindekilere virüs nedeniyle 31 Mayıs’a kadar izin verilecek. Bu süre Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ve Adalet Bakanlığı’nın kararı ile 2’şer aylık periyotlarla uzatılabilecek. Bu süre kişilerin cezaevinde geçireceği süreden düşülecek.

Açık cezaevlerinde 75 bin kişi var. Bunların 30 bini, infaz indirimi ve denetimli serbestlik nedeniyle doğrudan tahliye olacaklar arasında. 45 bini ise izin uygulamasından faydalanacak. Böylece cezaevinden çıkacakların sayısı 90 bine ulaşacak.

SADECE KULLANICILAR İÇİN İNFAZ İNDİRİMİ

Merak edilen sorulardan biri ise uyuşturucu suçlularının hangilerinin düzenlemeden yararlanabileceği oldu. Uyuşturucu madde ticareti yapanların infazı düşürülmüyor. Ancak; uyuşturucu kullanma suçundan mahkum olanlar tekliften yararlanıyor. Bu kişilerin cezaevinde geçirecekleri süre yarıya indiriliyor. Örneğin; uyuşturucu bulundurmaktan 4 yıl hapis cezası alan birinin cezaevinde geçireceği süre 2 yıl olacak. Bu süreden ayrıca 3 yıl denetimli serbestlik düşüleceğinden bu kişi cezaevine girmeyecek...

ÖRGÜTLÜ SUÇLARIN CEZASI ARTIYOR AMA…

Ve çok tartışılan örgütlü suçlar konusu. Teklif ile suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve yönetenlere verilecek cezalar artırılıyor. Buna göre; örgüt kuran veya yönetenlere, 2 yıldan 6 yıla kadar değil, 4 yıldan 8 yıla kadar, örgüt üyelerine ise 1 yıldan 3 yıla kadar yerine 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ancak bu hükümler teklifin yasalaştığı tarihten sonra suç işleyenler yönünden uygulanacak.

CEZAEVİNDEKİ ÖRGÜT ÜYELERİNİN İNFAZI DÜŞÜYOR

Teklif yasalaşmasından önce örgüt kuran ve yönetme suçunu işleyenler ya da bu suç nedeniyle halen cezaevinde bulunanlar yeni tekliften yararlanacaklar. Teklif ile bu suçları işleyenlerin infazı ¾ yerine 2/3’e çekiliyor. Ayrıca 3 yıllık denetimli serbestlik sürelerinden de yararlanmaları öngörülüyor. Bu durumda, halen cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı gibi isimler bu düzenlemeden faydalanarak, cezaevinden erken tahliye olacak. Çakıcı bu düzenleme olmasa da zaten Ekim 2020’de denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak, tahliye olacaktı.

30 MART TARİHİNİN ÖNEMİ

Ve teklifte yer alan 30 Mart 2020 tarihi… Teklifle, 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; denetimli serbestlik süresinin 3 yıl olacağı düzenleniyor. Bazı suçlar istisna olmak üzere 30 Mart’tan önce suç işleyenler hakkında 5 yıl sonra da hüküm verilse 3 yıllık denetimli serbestlik süresinden faydalanacaklar. Örneğin, 29 Mart 2019 tarihinde dolandırıcılık suçu işleyen ve yargılama sonucunda 6 yıl hapis cezasına çarptırılan birin cezasının infazı yarı yarıya olacak. 3 yıl da denetimli serbestlik uygulanacağı için bu kişi cezaevine hiç girmeyecek. 30 Mart’tan sonra işlenen suçlar yönünden ise denetimli serbestlik mahkemece verilen cezanın 5’te 1’i oranında uygulanacak.