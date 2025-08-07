Özel'in işaret ettiği avukata gözaltı

İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında bazı şüphelilerin avukatı olan Mehmet Yıldırım hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tuzla mitinginde bazı tutuklulardan para aldığını iddia etmişti.

Özel’in “İBB Borsası” iddialarının ardından Avukat Mehmet Yıldırım gözaltına alındı.

REKLAM advertisement1

Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’nun günler sonra ortaya çıkan telefonun yerini söyleyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner’in de avukatıydı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında bazı şüphelilerin avukatı olan Mehmet Yıldırım'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama:

06.08.2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Özgür Özel’in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen 2025/174128 sayılı soruşturma başlatılmış olup yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Yıldırım isimli şahıs Antalya ili Serik İlçesi Belen Bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak Nüfus Ticareti suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir .

Kamuoyuna duyurulur.