Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor merak konusu oldu. Sınava giren adaylar ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranından araştırmaya başladı. Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında aşağıdaki ÖGG sınav sonuçları öğrenme linkinden sonuçlar öğrenilebilecek. Özel Güvenlik sınavı sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden erişime açılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. 11 Ekim 2020 tarihinde yapılan ÖGG sınavı sonuçları hala açıklanmadı. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanması için 30 Ekim 2020 tarihi belirlenmişti. Ancak henüz açıklanmadı.

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ÖGG SINAV SONUÇ İTİRAZI HAKKINDA BİLGİLER

Özel güvenlik görevlisi sınavına gören adaylar 11 Ekim tarihleri arasında yapılan sınavlara itiraz edebilecekler. ÖGG yazılı sınav sonucu ne zaman açıklanır merak edenlere 30 Ekim 2020 cuma günü açıklanacağını belirtelim. ÖGG yazılı sınav sonucuna itiraz edenler Halk bankası aracılığı ile itirazı için başvuruda bulunacaklar. İtiraz aşamasından bankaya 10 lira yatırmaları zorunludur. Daha sonra adaylar kendi adlarını vererek yatırdıkları bu tutarla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Özel güvenlik görevlisi olmak için belirli şartlar bulunur bu şartlar silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlilerine göre değişiklik gösteriyor. İşte özel güvenlik görevlisi olma şartları!

Sabıkanızın temiz olması gerekiyor. Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için 18 yaşını doldurup 8 yıllık ilköğretim mezunu olmak yeterli oluyor.Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmek için 21 yaşını doldurmak gerekiyor. Özel güvenlik görevlisi başvurularına hem kadın hem de erkekler başvurabilir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur merak edenlerin yaşadığı illerde bulunan, özel güvenlik görevlisi sertifikası veren kurumlara başvurması yeterlidir. Başvuru sırasında silahlı özel güvenlik görevlisi ya da silahsız olarak bir seçenek belirtmek zorunludur. Sonrasında ise Emniyet Genel Müdürlüğü'ünün özel güvenlik görevlisi sınavlarını takip ederek sınavlarda başarılı olmak yetiyor. Özel güvenlik görevlisi sınavlarında başarılı olmak için kaç puan almak gerekiyor? Özel güvenlik görevlisi sınavlarını geçmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ÖGG sınavında 60 puan almak gerekiyor. Her sene düzenli olarak 6 kere yapılan özel güvenlik görevlisi sınavına 4 kez üst üste sınav harcı ödeyerek katılım yapılabilir. Silahli ve silahsız özel güvenlik görevlisi için aranan şartlar farklıdır.