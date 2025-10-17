Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Özel Güvenlik Görevlisi 117. dönem sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        Özel Güvenlik Görevlisi 117. dönem sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman?

        Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı için geri sayım başladı. ÖGG sınavına sayılı günler kala sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Silahlı sınava girecek adaylar, 100 adet genel soru ve 25 adet silah bilgisi için 150 dakika, silahsız sınava girecek olanlar için ise 100 genel soru için 120 dakika süre verilecek. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman?" İşte 2025 ÖGG sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 23:46 Güncelleme: 17.10.2025 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÖGG sınavı için bekleyiş başladı. ÖGG sınavında adaylara 100 soru sorulurken, her bir sorunun değeri 1 puan olarak belirlenmiştir. Sınav için bekleyiş sürerken, 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavının uygulanacağı tarih adaylar tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte detaylar...

        • 2

          ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

          Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak.

        • 3

          ÖGG SINAVINDA KAÇ SORU VAR, KAÇ DAKİKA?

          Silahlı sınavlar için 100 + 25 silah bilgisi soru sayısına karşılık 150 dakika süre verilecek. Silahsız sınavda ise 100 soruya 120 dakika süre tanınacak.

        • 4

          ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          ÖGG sınav soru ve cevapları 21 Ekim yayımlanması, adayların ise 22 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında sorulara itirazda bulunabilmesi planlanıyor.

        • 5

          ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Özel Güvenlik sınav sonuçları 7 Kasım'da açıklanacak.

          10 – 12 Kasım 2025 tarihleri arasında ise adayların sonuçlara itiraz edebileceği, bu itirazların sonuçlarının 13 Kasım 2025’te ilan edileceği bildirildi. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Habertürk Anasayfa