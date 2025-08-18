Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman?
Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı için bekleyiş sürüyor. Sınava kısa bir süre kalırken sınav giriş belgesi 9 Ağustos tarihinde erişime sunuldu. ÖGG sınavında adaylara 100 soru sorulurken, silahlı kimlik alacaklar ekstra 25 soru daha cevaplamaktadır. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte 2025 ÖGG sınav tarihi ve saati...
ÖGG sınavı için geri sayım başladı. Silahsız Özel Güvenlik sınav notu hesaplaması tek oturumdan oluşur ve bu sınavdan en az 60 ve üstü puan almanız gerekmektedir. Sınava katılım sağlayacak adaylar, ÖGG sınav tarihini gündemine aldı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte ÖGG sınavına ilişkin tüm merak edilenler...
ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı 24 Ağustos Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.
Uygulamalı atış sınavı ise 25 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçlaru 12 Eylül tarihinde www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden açıklanacak.
ÖGG TAKVİMİ
26 Ağustos: Sınav soru ve cevapları yayımlanacak,
27-29 Ağustos: Sorulara itiraz başvuruları alınacak,
5 Eylül: İtiraz sonuçları açıklanacak,
12 Eylül: Sınav sonuçları ilan edilecek,
15-17 Eylül: Sınav sonucu itiraz başvuruları alınacak,
18 Eylül: İtiraz sonuçları açıklanacak.
