ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA SAYISI KAÇ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı sıralayarak Sınıf Öğretmenliği için 3 bin 263, Özel Eğitim Öğretmenliği için 2 bin 499, Rehberlik için 1.597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 1.594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını bildirdi.

Buna göre; Özel Eğitim branşında 2 bin 499 öğretmen ataması gerçekleştirilecek.