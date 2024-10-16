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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı 21 Ekim Pazartesi günü ziyaret edecek.

CHP lideri Özel, doğu ve güneydoğu turu öncesi, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile görüşecek.

Özel’in taslak programına göre; 23-27 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van’ı ziyaret edecek

Özgür Özel dün Meclis'teki grup toplantısında, ne DEM Parti'nin ne de MHP'nin CHP'yi sıkıştırdığı bir alanda olmayacaklarını söyledi. Özgür Özel, bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kapsamlı bir gezi düzenlediklerini de söyledi.

Özel, "Bu parti konuşmak için kendi milliyetçiliğini ispat için Devlet beyden izah almayacak. Bu parti demokratik bir açılım yapmak için DEM'den de bir çağrı beklemeyecek" ifadelerini kullandı.