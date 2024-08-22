Özcan Deniz'în eşi Samar Dadgar: Her kadın anne olmak zorunda değil
Eşi Samar Dadgar'a (30) doğum günü partisi düzenleyen Özcan Deniz, "Yeniden baba olmak ister misiniz?" sorusuna; "53 yaşındayım… Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum" yanıtını vermişti. Sosyal medyada gündem olan bu sözler sonrasında Özcan Deniz'în eşi Samar Dadgar açıklama yaptı
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Özcan Deniz, Mart 2018'de Feyza Aktan ile evlenmiş ve aynı yılın nisan ayında oğlu Kuzey'in doğumuyla ilk kez baba olma heyecanını yaşamıştı.
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2019'da Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan Deniz geçen yıl ise hayatını Samar Sadgar ile birleştirdi.
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Özcan Deniz; "53 yaşındayım. Eşim Samar ve oğlum benim ömrüm. Kaç sene daha onlara eşlik ederim bilmiyorum. Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum. O yüzden de bir çocuk daha dünyaya getirip, o 10'lu yaşlarındayken, ben 70'lerime dayanmak istemiyorum. Bunu göze alamıyorum ama Samar genç bir kadın, benim canım, ciğerim. 'Hayat' diyelim... Onun hakkı" dedi.
Samar Dadgar ise; "Daha biriktireceğimiz çok anı var" ifadesini kullandı.
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Özcan Deniz'in bu açıklaması tartışma konusu oldu.
Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
O zaman 30 yaşında anne olmayı hak eden bir kadınla birlikte olmayacaksın.
Belki karısı anne olmak istiyor o nasıl olacak?
Yaşlılığın yaşla alakası yok.
Bence bu soruyu kadın cevaplasın, o anne olmak istiyor mu?
Sizin nasıl baba olma hakkınız varsa onun da anne olma hakkı var.
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Samar Dadgar eşine gelen tepkiler sonrasında açıklama yaptı. "Her kadın anne olmak zorun değil" diyen Dadgar şunları söyledi: Her kadın anne olma duygusuyla yanıp tutuşmak zorunda değil. Her evlilik çocukla taçlandırılmak zorunda değil. Bir çocuk zaten var ve bizim canımız ciğerimiz. İki taraf da birbirini seviyorsa ve çocuk yuapma hasreti yok ise benim tarafımdan bunu kadın haklarına bağlamak, ya da sen nasıl istemezsin eninde sonunda isteyeceksin zorbalıkla dikte edemezsiniz. Bazen bazı şeyler çok mahremdir, özeldir. Hasta değilim ama ya hasta olsaydım ve çocuk sahibi olamasaydım. Yaptığınız yorumlar kadınlar üzen yorumlar. Herkesin, herkesin hayatına saygı duyması dileği ile sizleri seviyorum.