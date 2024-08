Özcan Deniz'în eşi Samar Dadgar: Her kadın anne olmak zorunda değil

Samar Dadgar eşine gelen tepkiler sonrasında açıklama yaptı. "Her kadın anne olmak zorun değil" diyen Dadgar şunları söyledi: Her kadın anne olma duygusuyla yanıp tutuşmak zorunda değil. Her evlilik çocukla taçlandırılmak zorunda değil. Bir çocuk zaten var ve bizim canımız ciğerimiz. İki taraf da birbirini seviyorsa ve çocuk yuapma hasreti yok ise benim tarafımdan bunu kadın haklarına bağlamak, ya da sen nasıl istemezsin eninde sonunda isteyeceksin zorbalıkla dikte edemezsiniz. Bazen bazı şeyler çok mahremdir, özeldir. Hasta değilim ama ya hasta olsaydım ve çocuk sahibi olamasaydım. Yaptığınız yorumlar kadınlar üzen yorumlar. Herkesin, herkesin hayatına saygı duyması dileği ile sizleri seviyorum.