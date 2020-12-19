Özcan Deniz'le tarih turu

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Yeni dizisinin çekimleri için Doha'da bulunan Özcan Deniz, bölgenin tarihi ve turistik yerlerini de gezmeyi ihmal etmiyor.

Ebru Ceylan, Özcan Deniz

Deniz, bir süre önce de arkadaşı Ebru Ceylan'la çıktığı tarihi yerler turunda bol bol selfie çekerek bu anları ölümsüzleştirmişti.

Özcan Deniz ve oğlu Kuzey

Feyzan Aktan'dan boşandıktan sonra geçtiğimiz ay da evde yaşadıkları tartışma nedeniyle mahkemelik olan Özcan Deniz, bugünlerde sette bile oğlu Kuzey'i yanından ayırmıyor.