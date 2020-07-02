Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile boşandıktan sonra tekrar aynı evde yaşamaya başladıkları konuşulan Feyza Aktan, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Arkadaşı ile sohbet eden Aktan, mekan çıkışı basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli bir şok yaşadı.