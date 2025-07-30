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        Haberler Magazin Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki kavgaya kız kardeşleri Sibel Semerci de dâhil oldu

        Deniz ailesinde sular durulmuyor

        Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki kavgaya kız kardeşleri Sibel Semerci de dâhil oldu. Semerci, sözleriyle Özcan Deniz'in yanında saf tuttuğunu ifade ederken; "Ölüm tehditlerinden korkmuyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:31
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        Deniz ailesinin yaşadığı kavga gibi bir kavga, daha önce ünlüler dünyasında yaşanmadı. Deniz ailesinde bitip bilmek bilmeyen kavganın nedeni para...

        "Beni sattın"
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        Kavga; Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz'in ortak olduğu şirket nedeniyle çıktı. Kardeşler arasında Sarıyer'deki villaların hakları üzerine de anlaşmazlık yaşanırken mahkemelik oldular. Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'in şirketin paralarını kendisinden izinsiz kullandığını söyledi.

        Ercan Deniz de bunun üzerine kardeşinin vergi kaçırdığını iddia ederek; "Özcan Deniz, vergi kaçırıyor, dizilerden ve konserlerden kazandığını tam olarak yansıtmıyor" dedi. Ayrıca bizzat kendisinin ihbarcı olduğunu da açıkladı. Ercan Deniz, bir sonraki açıklamasında Özcan Deniz'in kara para akladığını da iddia etti.

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        Geçtiğimiz günlerde Ercan deniz bir açıklamada bulunarak; "Özcan Deniz'e hakkımı helal ettim" dedi. Özcan Deniz, bu açıklamaya; "Sana hakkımızı haram ediyoruz" cümleleriyle karşılık verdi.

        Ercan Deniz - Özcan Deniz

        Özcan Deniz ile Ercan Deniz'in kardeşleri Sibel Semerci de bu büyük aile kavgasına dâhil oldu. Semerci, sözleriyle Özcan Deniz'in yanında saf tuttuğunu ifade etti.

        "ÖLÜM TEHDİTLERİNDEN KORKMUYORUZ"

        Sibel Semerci, Ercan Deniz'e yönelik şunları söyledi: Ölümle tehdit edip, küfürler ederek bizi korkuttuğunu sanıyorsan attığın her yanlış adım gibi bunda da yanılıyorsun. Senden korkmuyorum ama senin ne kadar çirkinleşebileceğini çok iyi biliyorum. Madem ailemizi televizyonlarda dillere düşürmekten bu kadar haz alıyorsun, dinle bak şimdi neler anlatacağım evimizin atası, büyüğü, ağabeyi sandığımız vicdansız! Ailenin yüz karasısın en azından zarar verdiğin biz kardeşlerin için. "Kardeşlerimin TC kimlik numaralarını kullanmasam onca şirkette bu kadar usulsüzlükleri rahat rahat nasıl yapar ve çifter çifter iş nasıl batırırdım sonra da her borcu kefil yaptığım Özcan Deniz'e nasıl ödettirdim" desene vicdansız.

        Sibel Semerci

        "ŞİRKETİ HUKUKSUZ YOLLARLA DEVRALDIN"

        Sibel Semerci, tepkisine şöyle devam etti: Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Adaleti'nin vermediği bir kararı, hakimin ağzından çıkmamış bir mahkeme sonucunu önceden biliyormuş gibi televizyon kanalına çıkıp konuşabiliyorsun. "Kız kardeşim ve Özcan bey, 2 yıl ile 12 yıl arasında yargılanıyor, ceza alacaklar" diyebiliyorsun. Sen kimsin de sana karşı açılmış bir davayı sanki kız kardeşim ve sevgili ağabeyim Özcan Deniz'e karşı sen açmışsın gibi algı oluşturmaya çalışıyorsun. Sen bunu yaptığın onca düzenbazlıklardan biri mi sanıyorsun. Bu ne cesarettir, neye güveniyorsun?' "Şirketin içini boşaltıp şirketi bana devrettiler" yalanını uydur öyle mi! Kimse sana devretmedi, sen o şirketi haksız ve hukuksuz yollarla devraldın. Tedbir konulmuş taşınmazları satamayacağını anlayınca da şirketin içini boşalttılar yalanına sarılmış bir zavallısın sen.

        "Hakkımız sana haram olsun"
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        #özcan deniz
        #Ercan Deniz
        #Sibel Semerci

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