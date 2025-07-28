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        Haberler Magazin Özcan Deniz'den ağabeyi Ercan Deniz'e: Hakkımız sana haram olsun - Magazin haberleri

        Özcan Deniz'den ağabeyi Ercan Deniz'e: Hakkımız sana haram olsun

        Özcan Deniz, kendisine "Hakkımı helal ettim" diyen ağabeyi Ercan Deniz'e çok sert yanıt verdi. Sosyal medya hesabından ağabeyinin fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, "Hakkımız sana haram olsun" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 21:51 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:51
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        "Hakkımız sana haram olsun"
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        Bir süredir aile içi sorunlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'e sosyal medyadan göndermede bulundu.

        Özcan Deniz, ilk olarak isim vermeden yaptığı üstü kapalı paylaşımların ardından, ağabeyi Ercan Deniz'in bir fotoğrafını yayımlayarak adeta zehir zemberek bir açıklama yaptı.

        Ercan Deniz'in, "Hakkımı helal ettim" sözlerine göndermede bulunan Özcan Deniz, şu ifadeleri kullandı; "Ah canım kardeşim (Ağabeyim diyecektim)! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp savurduğun oğlum, ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı, binlerce kişi hep bir ağızdan, hakkımız sana haram olsun!"

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        #özcan deniz

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