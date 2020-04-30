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Özcan Deniz, bir süredir aşk yaşadığı Feyza Aktan ile 2018 mart ayında nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, Nisan 2018'de dünyaya geldi.

İkili, geçtiğimiz aylarda boşanarak yollarını ayırdı. Deniz ve Aktan, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı. Çift, boşanmalarından kısa bir süre sonra ise ilişkilerine ikinci bir şans daha vererek barıştı.

KUZEY 2 YAŞINDA

İkilinin oğulları Kuzey ise 2 yaşına bastı. Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun yeni yaşını kutladı.

Kuzey ile videolarını yayınlayan Deniz, paylaşımına şu notu düştü:

Bugün senin doğum günün. Senin baban olmayı nasip eden Allah'a şükürler olsun. Mutlu yaşlar canım oğlum, ömrüm, Kuzey'im. Hikayemi güzelleştiren evlat. Nice güzel hikayelerin olsun...

Feyza Aktan ise Kuzey'in yeni yaşını sosyal medya hesabından ailece çekildikleri bir kareyi paylaşarak kutladı. Aktan, paylaşımına "İyi ki varsın benim can oğlum..." notunu düştü.

BOŞANDIĞI EŞİYLE EVDE FİLM ÇEKİYOR

Öte yandan karantinadan dolayı 25 gündür dışarıya çıkmayan Özcan Deniz, bu durumu tersine çevirerek hikayeler yazmaya başladı.

Yazdığı bir hikayeyi senaryolaştırıp, ev halkıyla çekmeye karar veren Deniz, bu durumu "Bir yönetmeni eve kapatırsanız olacağı bu" sözleriyle açıkladı.

Bilim-kurgu, gerilim, drama türünde filmde eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey'i oynatmaya karar veren Özcan Deniz, karantina günlerinde bir ilke imza atacak. Kendisinin de başrolde olacağı film tamamen ev imkânlarıyla çekecek.