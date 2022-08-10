"SEN SAKIN BU HATAYA DÜŞME!"

Baban zaman zaman mutluluk düşmanlarına bu fırsatı bilerek ve de bilmeyerek verdi. Tabii ki artık bu 'fırsat' kimseye bir daha verilmeyecek! Sen sakın bu hataya düşme. Evet oğlum ikimize de çok yakışıyor. Seni çok seviyorum canım oğlum. Mutluluğumuza...

SEVGİLİDEN YORUM

Özcan Deniz'in paylaşımına bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Samar Dadgar da "Mutluluğumuza..." yorumunu yaptı.