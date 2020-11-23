Özbekistan'ın dış ticareti 10 ayda 30 milyar 59,4 milyon dolar oldu

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Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yılın 10 ayında 160'tan fazla ülke ile ticaret yapan Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,4 azalarak 30 milyar 59,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 düşüşle 13 milyar 329,1 milyon dolar, ithalatı da yüzde 16 azalmayla 16 milyar 730,3 milyon dolar oldu. Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 3 milyar 401,2 milyon dolar olarak hesaplandı.

Özbekistan'ın bu dönemde en fazla dış ticaret yaptığı ülkeler arasında 5 milyar 129,6 milyon dolarla Çin ilk sırada yer alırken, Çin'i, 4 milyar 541,6 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 313,5 milyon dolarla Kazakistan, 1 milyar 773,5 milyon dolarla Güney Kore ve 1 milyar 654,8 milyon dolarla Türkiye izledi.

- Türkiye, Özbekistan'ın en büyük 5. ticari ortağı

Yılın 10 ayında Özbekistan'ın Türkiye ile dış ticaret hacmi 1 milyar 654,8 milyon dolar oldu. Bu dönemde Özbekistan'ın Türkiye ile ihracat hacmi yüzde 19,8 gerileme ile 785,8 milyon dolar, ithalat hacmi ise yüzde 19 düşüşle 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özbekistan’ın toplam dış ticaret hacminde yüzde 5,5’lik payla beşinci sırada yer alan Türkiye, ülkenin ihracatında yüzde 5,9 pay ile Çin ve Rusya'nın ardından 3. sırada yer alırken, ithalatında da yüzde 5,2’lik payla Çin, Rusya, Güney Kore ve Kazakistan’ın ardından 5. sıradaki yerini korudu.

Yılın 10 ayında Özbekistan'ın ihracatında altın, sanayi ve tekstil ürünleri, enerji ve petrol ürünleri, meyve, gıda ve kimyasal ürünler, ithalatında ise makine, teçhizat, kimyasal, metal ve gıda ürünleri ilk sıralarda yer aldı.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yıl 2018'e göre yüzde 26,2 artarak 42,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, söz konusu dönemde ihracat yüzde 15 artışla 17,9 milyar dolar, ithalat da yüzde 25 yükselişle 24,3 milyar dolar olmuştu.