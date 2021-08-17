Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ozan Tufan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, gözden düşen milli oyuncuyu satıp gelir elde etmeyi hedeflerken Avrupa'dan en ciddi talip Watford oldu. Premier Lig'e bu sezon yükselen İngiliz ekibi, milli oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı-lacivertlilerle temasa geçerken kiralama formülü sundu.

Ozan'dan bonservis geliri elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu koymak için diretirken transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Kanarya'nın Ozan'dan beklentisinin en az 10 milyon Euro olduğu vurgulandı.