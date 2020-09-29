Ozan Tufan ile Rojin Haspolat ile nişanlandı - Magazin haberleri

Futbolcu Ozan Tufan, önceki gün Rojin Haspolat ile nişanlandı. Çiftin mutlu gününe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu da katıldı.

Koç, ikilinin nişan kurdelesini keserek Tufan ve Haspolat ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Öte yandan Ozan Tufan, 2016 yılında Senem Dişçi ile nişanlanmış, ancak ikilinin birlikteliği evlilik ile sonuçlanmamıştı.

O törene de Tufan'ın takım arkadaşları Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Volkan Şen katılmıştı.