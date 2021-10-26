Ozan Tufan baba oluyor

ROJİN TUFAN KİMDİR?



14 Eylül 1992 doğumlu olan Rojin Tufan Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu. Ardından Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Ozan Tufan'la yaklaşık 3 yıldır birliktelik yaşayan Rojin Tufan, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonlğu yapıyor.