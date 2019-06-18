Bundesliga’daki ilk sezonunda yılın en iyi genç oyuncusu seçilen Ozan Kabak, takımı Stuttgart’tan ayrılacak.

15 milyon Euro bonservis bedeli olan Kabak’a resmi olarak 9 takım teklif yaptı. Ozan Kabak’ın Bayern Münih’e gitmesi ise Hummels ve Boateng’in durumuna bağlı. Ozan Kabak, takımdan ayrılması gündemde olan bu futbolcularla yaşanabilecek bir ayrılık dahilinde Alman devine gitmek istiyor.

Ozan Kabak’ın peşinde olan bir diğer takım da Schalke 04.